'Lu Paniri te e esite', a Palmariggi (Le) il 7 e 8 ottobre torna la sagra della melograna

PALMARIGGI (LE) - Da sabato 8 a domenica 9 ottobre, a Palmariggi (Le), torna l'appuntamento con "Lu Paniri te e site", la festa in onore della melograna, giunta, quest'anno, alla 46° edizione.Grande protagonista del weekend di festa sarà la "sita", regina dell'autunno e simbolo di fecondità.Una grande festa che celebra le tradizioni culinarie locali: dalle "cicorie creste" alla porchetta, dalla carne di maiale lessa alle pittule, dalla pasta fatta in casa agli immancabili pezzetti di cavallo, pane di grano con ricotta e alici, "lacci, caldarroste", dolci e crostate. Il tutto presso stand gastronomici in Piazza Giuseppe Garibaldi.Accanto al buon cibo, anche un fitto programma musicale: sabato 7 ottobre, sempre in piazza Giuseppe Garibaldi, a partire dalle 20.00 si esibiranno i "Luna Rossa" e il "Gruppo Folk 2000". Domenica 8 ottobre sarà la volta di "Vento del Sud". Chiuderà la serata la "Consuelo Alfieri Ensemble".L’organizzazione è a cura dell’Associazione “Lu paniri te e site”, con il patrocinio del Comune di Palmariggi, Regione Puglia, Camera di commercio di Lecce e Pro Loco Montevergine.: 3291804472