Bisceglie, pusher vede i Cc, tenta la fuga e cerca di liberarsi della droga: arrestato

BISCEGLIE (BT) - Prosegue incessante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri di Bisceglie.Nei giorni scorsi, i militari della locale Tenenza hanno tratto in arresto un 25enne biscegliese con precedenti specifici, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella circostanza i militari, transitando in Via Della Repubblica, notavano il giovane -a loro già noto- il quale, alla vista degli operanti, gettava per terra una busta in plastica -al cui interno erano celati alcuni involucri contenenti cocaina in pietra, del peso complessivo di circa 175 grammi- tentando quindi la fuga a piedi nelle strade limitrofe. Prontamente inseguito e raggiunto poco dopo, veniva sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. La droga era destinata credibilmente ad attività di spaccio al minuto sulla piazza biscegliese.Per tali motivi il 25enne è stato condotto presso la caserma Carabinieri e la sostanza stupefacente posta sotto sequestro.Conclusi gli accertamenti di rito, l'uomo è stato dichiarato in stato arresto e tradotto -su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani- presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri e, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto nei confronti del 25enne la misura cautelare della custodia in carcere.