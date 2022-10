Nuovo governo Meloni, in settimana iniziano le consultazioni

ROMA - Dopo le elezioni dei presidenti di Senato e Camera, continuano i passaggi parlamentari che portano verso il nuovo esecutivo. In seguito alla nomina dei capigruppo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe convocare le consultazioni: una data probabile è il 20 ottobre. Se non ci saranno intoppi politici, il governo potrebbe giurare già negli ultimi giorni di ottobre."Credo che per ricucire sul piano personale ci vorrà qualche giorno. Su quello politico il problema non esiste". Lo dice Fabio Rampelli (FdI) in un'intervista al Corriere della Sera, parlando dello scontro Berlusconi-Meloni. Poi aggiunge: "Auspico che ciascuno mantenga saldo il principio di responsabilità. Fratelli d'Italia, come credo tutto il centrodestra, ha vinto le elezioni e vuole un governo di qualità con personalità autorevoli per gli italiani. Spero che nessuno voglia fare sgambetti".