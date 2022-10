Brividi a Palese: auto rimane incastrata tra le sbarre del passaggio a livello

BARI - Momenti di paura a Palese, alle porte di Bari, dove un'auto è rimasta incastrata tra le sbarre del passaggio a livello. La tragedia si è sfiorata in via Capitaneo ed il conducente della vettura si è trovato tra le sbarre mentre si chiudevano per il passaggio del treno. Fortunatamente l'uomo è riuscito a parcheggiarla in modo tale da non intralciare il traffico ferroviario.Non si registrano feriti. Ad intervenire sul posto la polizia locale. Il convoglio si è comunque fermato per consentire all’auto di passare e di ripristinare le condizioni di sicurezza.