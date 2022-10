La Nato a sostegno dell'Ucraina

Drop of Light/Shutterstock

- Si è svolto un incontro nella base Nato di Bruxelles per valutare le prossime mosse da fare contro la Russia. Il segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin III ha garantito all'Ucraina sistemi missilistici per la difesa aerea per i cieli di Kiev, anche grazie al contributo della Germania: "Abbiamo affrontato oggi il tema di come aumentare la capacità di produzione degli armamenti e gli alleati si sono impegnati a fare il possibile. Voglio ringraziare la Germania per aver fornito il suo sistema Iris-T e questo contribuirà alla sicurezza dei cieli ucraini”.