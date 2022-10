- In Serie B il tecnico del Cagliari Fabio Liverani rischia l’esonero. L’allenatore è in discussione dopo la sconfitta 4-1 all’ “Unipol Domus Arena” col Venezia. I sardi avevano perso già prima della sosta 1-0 in casa col Bari.

Il Cagliari ha ottenuto 10 punti in 7 giornate, pochi per una squadra che punta a ritornare in Serie A dopo la retrocessione in B di Maggio 2022. Per Liverani potrebbe essere decisiva la trasferta di Venerdì 7 Ottobre alle 20,30 al “Ferraris”col Genoa, anticipo dell’ottava giornata di andata.

Se i sardi dovessero di nuovo perdere al posto di Liverani potrebbe arrivare o Andrea Andreazzoli oppure Pasquale Iachini.