Calenda: "Tsunami in arrivo, occorre agire subito"

ROMA - "Qui salta tutto. Di questo passo nessuno pagherà le bollette e sarà il caos sociale". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato dal Messaggero, secondo cui sulla crisi del gas l'Italia non può aspettare. "Uno tsunami si sta per abbattere su famiglie e imprese italiane. Serve un piano immediato", afferma il leader di Azione, che rilancia le sue proposte con un piano da 40 miliardi in due anni.