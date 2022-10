Calimera (Le), identificata pericolosa baby gang: il più piccolo dei componenti ha solo 10 anni

La baby gang, o meglio l'impavida banda come si evince da Repubblica, avrebbe così messo sotto scacco la città di Calimera, nel Leccese, con violenze e vessazioni che avvenivano nei giardini pubblici dove venivano presi di mira bambini della loro età. Ci sono 5 episodi in tutto. In un caso un minore sarebbe stato aggredito, preso a calci e pugni, con conseguente rottura del setto nasale.





L'indagine è giunta al termine ma ora bisognerà accertare esattamente quanti membri della banda siano penalmente responsabili. Nel frattempo, però, è stato aperto un procedimento civile a loro tutela.

LECCE - La Procura di Lecce ha individuato una baby gang di 14 bambini. Il più giovane dei ragazzi ha solo 10 anni, altri non raggiungono nemmeno i 14 e quindi non possono essere perseguiti. Il gruppo era composto secondo una scala gerarchica tipica dei clan mafiosi. A capo c'era un ragazzino chiamato il boss e gli altri erano suoi schiavi.