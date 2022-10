Bari, paziente obeso si rompe gamba nella sua abitazione: caricato in spalla da soccorritori e trasferito d'urgenza al Policlinico





Con forte dolore toracico e covid positivo, è stato tenuto sveglio grazie all'ossigenoterapia mentre i Vigili del fuoco hanno cercato di effettuare le manovre con l'autoscala, rimasta bloccata in quanto non è stato possibile trasportare l'uomo dal settimo piano sino all'ambulanza.





L'intervento è iniziato alle 11, ma a causa delle difficoltà tecniche di trasporto, è terminato alle 14 con il trasporto del codice rosso al Policlinico. L'uomo è stato caricato in spalla per il trasporto dalla sua abitazione nell'ambulanza.

BARI - Un incidente domestico che poteva costare caro ad un uomo di circa 160 chili di Bari che si è rotto una gamba dopo una brutta caduta nella propria abitazione. È successo qualche giorno fa in via Sabotino, nel quartiere San Pasquale del capoluogo. L'uomo ha avuto bisogno dell'intervento dei 118 e dei Vigili del fuoco per essere soccorso.