Castellana Grotte, gli alunni della Scuola Secondaria dir 1^ grado protagonisti di 'Saperi e Sapori'

CASTELLANA GROTTE (BA) – Una settimana di “SAPERI & SAPORI” Cibo, tradizioni e arte a Castellana Grotte. Anche gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado dell’IC Tauro-Viterbo hanno accolto con entusiasmo la richiesta di collaborazione della Pro Loco “Don Nicola Pellegrino”, ente promotore della manifestazione. Parteciperanno a visite tematiche sul territorio, mostre e laboratori. La manifestazione, patrocinata dal Comune, ha previsto il coinvolgimento di tutte le scuole medie del territorio e si concluderà, sabato 15 ottobre, in piazza Nicola e Costa con la Festa d’Autunno.“Ringraziamo l’attivismo della Pro Loco – ha detto la dirigente Carmela Pellegrini – che, con questa iniziativa, recupera e salvaguardia la memoria storica e contadina del nostro territorio e la consegna alle nuove generazioni”.“L’IC Tauro-Viterbo sarà coinvolto mercoledì 12 ottobre - ha spiegato la docente Angela Primavera - appuntamento da non perdere con i giochi della tradizione e i laboratori. Rinviata la visita guidata a Palazzo Sgobba. Va fatta una precisazione, per l’occasione saranno solo gli alunni delle classi 1^B, 2^A e 3^D a partecipare alle iniziative. Non potendo coinvolgere tutta la scuola abbiamo lasciato la decisione alla sorte con un’estrazione.”I GIOCHI DELLA TRADIZIONE - Gli studenti saranno coinvolti durante l'orario scolastico. Affronteranno sfide a squadre mettendosi alla prova con giochi dimenticati: la campana, la corsa con i sacchi, strega comanda colori, giusto per citarne qualcuno. Saranno i docenti di Educazione Fisica a predisporre il campo di gioco nel cortile, in caso di pioggia le iniziative si svolgeranno all’interno.I LABORATORI SARANNO ALLESTITI NELL’AULA MAGNA - “E’ un felice connubio all’insegna dei saperi e dei sapori – ha spiegato Alessandro Campanella, vicepresidente della Pro Loco e delegato per i rapporti con le scuole - in un percorso riservato ai frutti autunnali di stagione. Ospiterà espositori di corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, lazzeruole, carrube, nespole, marroni, noci, funghi. Sono bontà dimenticate che la Pro Loco ritiene di valorizzare per la gioia di giovani e meno giovani”.