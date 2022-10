Castellana Grotte, il Comitato Feste Patronali si presenta alla comunità

CASTELLANA GROTTE (BA) - Prima uscita ufficiale per la squadra di Franco Di Masi, il nuovo presidente del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte.Se lo scorso 18 ottobre, nella sede di via Marconi, alla presenza del vicario zonale Vito Castiglione Minischetti, vi era stata la prima riunione dei nuovi membri, è con la celebrazione eucaristica che ha avuto luogo, sabato 29 ottobre, presso il Santuario Madonna Della Vetrana, che può dirsi compiuto l'insediamento ufficiale del nuovo sodalizio. Alla presenza dei fedeli accorsi nel tempio dedicato alla Patrona, difatti, la compagine ha presentato il suo nuovo volto alla comunità castellanese. Tra i componenti, tante le riconferme, ma anche tanti i nuovi ingressi, a rimarcare la filiale devozione delle castellanesi e dei castellanesi alla Patrona.Questa, infatti, la composizione dei membri per il triennio 2022-2025: sacerdote Vito Castiglione Minischetti – vicario zonale di Castellana-Grotte, padre Mimmo Lotito – rettore del Santuario Madonna della Vetrana, Francesco Paolo Di Masi – presidente del sodalizio, Marcello Bianco, Giuseppe Caforio, Cassano Nicola, Gianvito De Bellis, Claudio Di Masi, Mario Faiano, Rocco Filomeno, Cesare Genco, Fabrizio Insalata, Tommaso Insalata, Michele Intini, Rossella Lanzilotta, Paolo Lovecchio, Antonio Marinosci, Antonia Mastronardi, Dino Meuli, Donatella Muolo, Angelo Tartarello e Nicola Vurchio.“Auspico che, sotto lo sguardo amorevole della nostra Patrona Maria SS. Della Vetrana, possa essere l'inizio di un cammino sereno e condiviso, fatto di proficua collaborazione e reciproca fiducia’’, l’augurio del presidente Di Masi.Per ogni informazione sulle attività del sodalizio, consultare i canali social del Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte o scrivere a info@comitatofestepatronali.it