Serie A: il Lecce perde 1-0 al Via del Mare con la Juventus

via Juventus fb





Nel secondo tempo al 19’ Milik dei bianconeri non concretizza una buona occasione. Al 27’ la Juventus passa in vantaggio con Fagioli con una conclusione di destro. Al 43’ Hjulmand dei salentini con una conclusione da fuori area colpisce il palo. Il Lecce rimane a 8 punti. Terza vittoria consecutiva della Juve. I bianconeri si portano a 22 punti.

Nella dodicesima giornata di andata di Serie A il Lecce perde 1-0 al Via del Mare” con la Juventus. Nel primo tempo al 26’ Cuadrado dei bianconeri va vicino al gol. Al 31’ Rabiot della Juventus sfiora la rete. Al 42’ Rabiot di testa non riesce a schiacciare in porta.