Russia, in fiamme il ponte di Crimea

Un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco sul ponte di Crimea. E' quanto riporta la Tass, precisando che "gli archi navigabili del viadotto non hanno subito danni". "È troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Sono in corso i lavori per estinguere l'incendio", ha scritto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del Governo russo in Crimea.Il Comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale sull'incendio che oggi ha distrutto parzialmente il ponte di Crimea: lo ha reso noto lo stesso Comitato, riporta la Tass. "Il Dipartimento Investigativo Principale del Comitato Investigativo ha aperto un caso penale per l'incidente sul ponte di Crimea - si legge in un comunicato -. Gli esperti del Centro forense si stanno recando sul posto su ordine del presidente del Comitato Investigativo". Secondo il Comitato, un camion è esploso sul ponte causando l'incendio di sette serbatoi di carburante di un treno merci che transitava in quel momento.