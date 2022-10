Champions amara per la Juve: ko a Lisbona e accesso con una giornata d’anticipo in Europa League

La Juventus ritrova il pari al 21' con Kean bravo a ribattere in rete dopo una prima respinta del portiere su Vlahovic. Neanche il tempo di festeggiare che un'ingenuità di Cuadrado, tocco di mano in area, condanna ad un nuovo svantaggio i suoi per il calcio di rigore che Joao Mario non sbaglia. Gli uomini di Allegri sono alle corde ed il Benfica 'infierisce' con il colpo di tacco di Rafa Silva che non lascia scampo a Szczesny che vale il 3-1.





Ad inizio ripresa arriva il poker lusitano con Rafa Silva che realizza la propria doppietta con uno scavetto. Allegri forse ormai rassegnato lancia la linea verde con l'ingresso di Iling-Junior, classe 2003, che prima serve al 77' il cross vincente per Milik che vale il 4-2 e al 79' insieme ad un altro baby talento Soulè permette a McKennie dopo un batti e ribatti di realizzare lo 4-3.

- Champions amara per la Juventus che viene sconfitta 4-3 e dovrà dire alla coppa con le grandi orecchie con un turno di anticipo per accedere in Europa League. I lusitani passano in vantaggio già al 17'con Antonio Silva bravo a svettare di testa su corner di Enzo Fernandez.