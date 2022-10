Champions: la Juventus batte il Maccabi

via Juventus fb





Ad avvio della ripresa è Vlahovic ad entrare nel cartellino dei marcatori. E' il 50' quando Di Maria lancia il bomber serbo che, a tu per tu con Cohen, lo supera con un preciso rasoterra mancino. Sul finire di tempo, un'uscita scellerata di Szczesny, ridà speranza agli israeliani che con David realizza a porta vuota il 1-2.





Il match viene chiuso da Rabiot. Il centrocampista francese, all'83' su calcio d'angolo del 'solito' Di Maria, svetta di testa spedendo il pallone sul secondo palo beffando Cohen.

- Prima vittoria in Champions per la Juventus che vince 3-1 contro il Maccabi. Protagonista del match è Di Maria, che non segna ma ispira il gioco bianconero con i suoi assist delle reti di Rabiot e Vlahovic. La Juventus passa in vantaggio al 35' con Rabiot che scarica di sinistro sotto la traversa.