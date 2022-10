Champions: il Chelsea schianta il Milan

Nella ripresa il copione non cambia con la difesa del Diavolo che continua ad essere impotente alle offensive inglese e subisce il 2-0 con l'ex Aubameyang che spinge in rete il traversone di James su cui Tomori non riesce ad arrivare.





Per il Diavolo il sipario cala con il 3-0 di James. Il centrocampista inglese, servito da Chilwell, a tu per tu con Tatarusanu salta il portiere rumeno e cala il tris.

Il Milan, penalizzato dalle assenze, esce sconfitto dallo Stamford Bridge per 3-0. Il vantaggio inglese arriva al 24' con Fofana, bravo a insaccare col piattone in area piccola, dopo un'azione di calcio d'angolo che i rossoneri non riescono a pulire l'area.