Champions League, la situazione del girone dell'Inter

MILANO - Dopo il pareggio per 3-3 dell'Inter sul campo del Barcellona e la contemporanea vittoria del Bayern Monaco per 4-2 sul campo del Viktoria Plzeň i nerazzurri si trovano in una situazione favorevole nella classifica del girone C di Champions League dopo quattro giornate.





Con una vittoria a San Siro in casa contro la squadra ceca i nerazzurri sarebbero aritmeticamente qualificati agli ottavi, senza bisogno di attendere poi il risultato di Barcellona-Bayern (che giocheranno alle 21:00, mentre l'Inter scenderà in campo alle 18:45). Questo perché in caso di arrivo a pari punti con il Barcellona, gli scontri diretti a favore dei nerazzurri (1-0, 3-3) premierebbero la squadra di Inzaghi. L'Inter avrà dalla sua parte il sostegno dei tifosi nerazzurri: per la sfida contro il Viktoria Plzeň San Siro sarà sold-out.





L'Inter potrebbe comunque qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League anche in caso di non vittoria: per raggiungere la fase successiva ai nerazzurri basterebbe fare lo stesso risultato del Barcellona.





GRUPPO C

LA CLASSIFICA

Bayern Monaco 12

Inter 7

Barcellona 4

Viktoria Plzen 0





4ª GIORNATA

Barcellona-Inter 3-3

Viktoria Plzen-Bayern Monaco 2-4





5ª GIORNATA

mercoledì 26 ottobre

Inter-Viktoria Plzen, ore 18:45

Barcellona-Bayern Monaco, ore 21:00





6ª GIORNATA

martedì 1 novembre

Bayern Monaco-Inter, ore 21:00

Viktoria Plzen-Barcellona, ore 21:00