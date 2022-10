Champions: tonfo della Juve in Israele contro il Maccabi. Agnelli: "C'è da provare vergogna"

via Juventus fb

HAIFA - La Signora cade clamorosamente 2-0 in casa del Maccabi Haifa. Accade tutto nel primo tempo: al 7', Atzili porta avanti i padroni di casa. Sul finale di tempo è ancora Atzili ad andare in rete permettendo agli israeliani di chiudere il primo tempo con due gol di vantaggio. Nella ripresa, i bianconeri non riescono mai a rendersi pericolosi. La partita termina così: e ora solo la matematica tiene vivo il sogno di qualificarsi agli ottavi.Dopo la sconfitta di Haifa il presidente Agnelli ha analizzato la crisi della Juventus: "c'è da chiedere scusa ai tifosi che in questo momento fanno fatica a girare per strada. Oggi è una serata difficile, diciamo che è un periodo difficile, che va analizzato nel suo contesto. Uno dei momenti più difficili. È il momento dell'assunzione di responsabilità. Io sono qua per questo, anche perché provo vergogna per quello che sta succedendo. Sono estremamente arrabbiato, però anche consapevole che il calcio è uno sport di squadra: si vince e si perde in undici, da qui vogliamo ripartire".