Conte: "Un'opposizione unitaria non è nell'ordine delle cose"

ROMA - "Ci aspettiamo un esecutivo a forte vocazione europeista, una connotazione e una trazione necessaria e indiscutibile, un esecutivo che abbia chiara la collocazione euroatlantica e che sia pronto ad affrontare la crisi in atto". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, al termine del colloquio con il capo dello Stato."Un'opposizione unitaria non è nell'ordine delle cose - ha continuato -. Il Pd ha avviato una fase congressuale, faranno il loro percorso. Su molti passaggi potremo trovarci insieme ma non è il tempo di una cabina di regia coordinata e permanente"."Abbiamo espresso al presidente Mattarella sconcerto per i contrasti tra le forze di centrodestra che si accingono a formare un governo. Siamo al di là di una dialettica accesa con uno scontro che immagino si comporrà con la formazione del nuovo esecutivo. Devono essere consapevoli che il Paese non può attendere ed attardarsi su scontri e conflitti. Bisogna metterli da parte e rispondere alle attese dei cittadini". "Abbiamo espresso preoccupazione sul conflitto russo ucraino. Ferma condanna per l'aggressione russa, sostegno alla popolazione ucraina, ma" fino ad ora "la strategia ha tracciato un percorso lastricato da un'escalation militare che ci sta esponendo a conflitto atomico e alla recessione economica. Serve tracciare un solco".Il presidente del M5S ha auspicato che il prossimo governo "possa imprimere una svolta e essere protagonista" di una "soluzione diplomatica". "Questo è un conflitto europeo e l'Ue si deve far sentire".