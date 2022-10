Agli ottavi di finale in programma a gennaio 2023 la compagine monzese farà visita alla Juventus. Per i bianconeri sarà l'occasione del riscatto a seguito dell'1-0 subìto all'U-Power Stadium il 18 settembre 2022, nell'incontro valido per la settima giornata di Serie A.

- Clamoroso al Dacia Arena di Udine, dove il Monza ha vinto in rimonta per 3-2 sui padroni di casa dell'Udinese nella gara disputatasi nella serata di mercoledì 19 ottobre 2002 e valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-23.