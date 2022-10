'Crepuscolaria': a Bari le origini di Halloween tra leggende e musiche celtiche

BARI - Il Collettivo Magnitudo porta all’orto urbano Campagneros uno spettacolo interattivo per riscoprire tradizioni e riti di una festa che accomuna tutti i popoli del mondo.I celti lo chiamavano Samhain (leggasi “Sowen”), in Centro America celebrano El Dia de los Muertos, negli USA è noto come Halloween.Il 31 ottobre è una ricorrenza da sempre intrisa di magia e mistero: è il momento di arare e vendemmiare ma soprattutto di onorare e di riconciliarsi con gli spiriti del passato e del presente attraverso storie e leggende.Nel solco di questa tradizione, il Collettivo Magnitudo presenterà lunedì 31 ottobre alle ore 19:30 all'interno dell'Orto Urbano Campagneros a Bari lo spettacolo “Crepuscolaria - celebrando la notte degli spiriti”, una performance di teatro e musica in forma itinerante che prevede l'interazione e la partecipazione attiva del pubblico.Crepuscolaria fa parte del progetto artistico denominato "Ciclica", dedicato ai cicli naturali con l’obiettivo di condividere e recuperare tradizioni e riti antichissimi che accomunano tutti i popoli e le culture. Per la sua natura festosa e partecipata, lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia.Il cast artistico è composto dagli attori Isabella Ragno, Francesco Tammacco e Marco Sallustio, mentre ad allietare con musiche celtiche e ancestrali ci saranno Pantaleo Annese, Davide Cappiello e Giulia Rucci. Ideazione, drammaturgia e organizzazione sono a cura di Enrica del Rosso.La serata, ad ingresso gratuito su prenotazione, si inserisce tra gli eventi del Progetto Nestos, organizzato e gestito dalla Cooperativa Operamica e dalle Associazioni Arti Sinespazio 3.0 e Collettivo Magnitudo e sostenuto dal Comune di Bari tramite l’Avviso Pubblico “Urbis”.Evento Facebook: https://fb.me/e/2zXh1sBAs