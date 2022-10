Crociere: la nuova ammiraglia MSC World Europa salpa verso la cerimonia di battesimo a Doha in Qatar

GINEVRA – Dopo la consegna avvenuta solo una settimana fa, MSC World Europa, la nave più avanzata dal punto di vista ambientale di MSC Crociere è ora in viaggio verso Doha, in Qatar, dove si terrà la cerimonia di battesimo il prossimo 13 novembre. – Dopo la consegna avvenuta solo una settimana fa, MSC World Europa, la nave più avanzata dal punto di vista ambientale di MSC Crociere è ora in viaggio verso Doha, in Qatar, dove si terrà la cerimonia di battesimo il prossimo 13 novembre.





L'attesissima nuova nave si estende su 22 ponti, è larga 47 metri, dispone di 2.626 cabine e vanta oltre 40.000 mq di spazio pubblico. Una modernissima metropoli urbana in mare, che rappresenta il futuro delle crociere e offrirà un vero e proprio mondo di esperienze diverse, spingendo i confini delle esperienze da vivere in mare e stabilendo un nuovo standard per l'industria delle crociere.





Gli ospiti potranno dunque vivere nuove esperienze a bordo, tra cui:





La spettacolare World Promenade: il cuore pulsante della nave





La World Promenade, lunga 104 metri, è uno degli spazi più incredibili della nave. È il luogo ideale per l'intrattenimento diurno e notturno, con viste mozzafiato sul mare, e ospita anche la Venom Drop @ The Spiral, un capolavoro architettonico di grande impatto con lo scivolo a secco più lungo della nave, che si estende su 11 ponti. Qui sorge anche la World Galleria, che si estende su 2.214 mq ed è sormontata da un impressionante soffitto a LED e cupola cinetica: questa passeggiata al coperto è il luogo perfetto per fare acquisti, cenare e rilassarsi con un drink.





Esperienze culinarie coinvolgenti





MSC World Europa trasporterà gli ospiti in un viaggio gastronomico intorno al mondo con una scelta di 33 ristoranti, bar e lounge, ognuno con uno stile e un'atmosfera unici - tra cui 6 ristoranti di specialità e 7 nuovissimi concept di bar e caffetterie. I punti di forza includono:

- Chef's Garden Kitchen in collaborazione con lo chef stellato, personaggio televisivo e autore Niklas Ekstedt. L'attenzione si concentra sugli ingredienti naturali "dalla fattoria all'oceano". Questo nuovo ristorante sarà caratterizzato dal primo giardino idroponico in mare e gli ospiti potranno vivere un'esperienza unica e coinvolgente insieme al master chef che prepara le straordinarie creazioni di Ekstedt in una cucina a vista sullo sfondo di un panorama sul mare.

- La Pescaderia, questo ristorante di pesce mediterraneo d'autore, servirà piatti sempre freschi. Qui la raffinatezza incontra una cucina informale e familiare, un must per tutti gli ospiti!

- Il primo microbirrificio di bordo in collaborazione con Teo Musso, fondatore e mastro birraio del birrificio artigianale italiano Birra Baladin.

- Emporio del caffè. Questa caffetteria elegante e moderna è il sogno di tutti gli intenditori di caffè.

- The Gin Project è un negozio imperdibile per gli appassionati di gin con oltre 70 gin artigianali, con cocktail classici preparati con maestria dai gin-tender insieme a uno shaker vintage di Crawley's.





Opzioni di intrattenimento di livello superiore





Gli ospiti di tutte le età potranno godere di un’offerta di intrattenimento straordinaria dalla mattina alla sera, tra cui tre nuovi spettacoli in stile concerto nella polifunzionale Luna Park Arena; cinque nuove produzioni teatrali in scala reale nel World Theatre; quattro esperienze a tema nel Panorama Lounge; e mostre dal vivo a sorpresa su tutta la nave.

- Il Panorama Lounge a poppa della nave offrirà un intrattenimento coinvolgente con lampadari volanti!

- L'elegante World Theatre da 1.153 posti ospiterà produzioni originali ogni sera della crociera.

- La versatile Luna Park Arena è un nuovo luogo di intrattenimento multifunzionale che ospiterà film, giochi, attività per bambini e diverse feste a tema.

- Lo Sportplex è una struttura multiuso che ospita le Bumper Cars





L'area bambini più grande e ricca di azione della flotta MSC Crociere





L'area bambini di MSC World Europa sarà la più grande della flotta, con oltre 766 mq di spazio interno, 7 sale dedicate a diverse fasce d'età da 0 a 17 anni sviluppate in collaborazione con LEGO® e Chicco®. L'intrattenimento per i bambini e gli adolescenti sarà ancora più vario con nuovi e originali format di giochi e talent show in sale altamente tecnologiche.





Strutture all'avanguardia per il tempo libero e il benessere





Con 7 piscine e 13 vasche idromassaggio dislocate in diversi punti della nave, ce n'è una adatta a tutti i vacanzieri, sia che vogliano rilassarsi e distendersi sia che vogliano vivere emozioni e avventure.





Un MSC Yacht Club di livello superiore per crociere di prestigio





MSC World Europa sarà dotata del più lussuoso MSC Yacht Club che offrirà livelli di comfort ineguagliabili, con più spazi pubblici, aree esterne ampliate e nuove eleganti suite. Gli spazi pubblici migliorati includono un sundeck totalmente ripensato, per la prima volta disposto su due ponti, mentre due nuovissime suite armatoriali ultra spaziose si uniscono all'esclusivo concetto di "nave nella nave" con accesso esclusivo tramite key card.





Nuove sistemazioni esclusive





MSC World Europa è diversa all'interno come all'esterno, con cabine dal design completamente nuovo e il maggior numero di cabine con balcone di tutte le navi della flotta. Dalle lussuose suite con servizi privati nell'MSC Yacht Club, alle cabine tradizionali e alle nuovissime cabine con vista sulla passeggiata esterna, ci sono sistemazioni di alta qualità e comfort per soddisfare tutti i gusti, comprese le nuove cabine Infinite Ocean view con una finestra panoramica scorrevole che si trasforma in una balaustra di vetro quando è aperta.





Itinerari di MSC World Europa





MSC World Europa trascorrerà la propria stagione inaugurale nel Golfo offrendo crociere di 7 notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi Uniti, Dammam, Arabia Saudita, Doha, Qatar, prima di tornare a Dubai con un pernottamento per scoprire la città.

MSC World Europa si dirigerà poi verso il Mediterraneo nell'estate del 2023, offrendo crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.





Maggiori informazioni sulla tecnologia ambientale di MSC World Europa





MSC World Europa sarà la prima nave alimentata a GNL della flotta di MSC Crociere e la più avanzata dal punto di vista ambientale. Il gas naturale liquefatto (GNL), uno dei combustibili marini più puliti al mondo disponibile su scala, è destinato a svolgere un ruolo chiave nella decarbonizzazione (o nella transizione a zero emissioni) del trasporto marittimo internazionale. Elimina potenzialmente le emissioni locali di inquinanti atmosferici come gli ossidi di zolfo e riduce gli ossidi di azoto fino all'85%. Il GNL svolge inoltre un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto riduce le emissioni di CO2 del 25% e sta aprendo la strada all'adozione di combustibili non fossili sostenibili, tra cui l'idrogeno verde. Una cella a combustibile dimostrativa a bordo testerà l'efficienza di questa tecnologia come mezzo per produrre calore ed elettricità in modo più efficiente del 30% circa rispetto ai motori a GNL.

Inoltre, MSC World Europa sarà dotata di sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR), connettività elettrica da terra a nave, sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue per conformarsi al cosiddetto standard baltico, il più severo standard globale per lo smaltimento delle acque reflue in mare, un sistema di gestione del rumore irradiato sott'acqua per ridurre il potenziale impatto del rumore e delle vibrazioni sui mammiferi marini, nonché un'ampia gamma di apparecchiature e sistemi ad alta efficienza energetica per ottimizzare l'uso dei motori.