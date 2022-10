Due feriti sulla provinciale di Polignano

Gli operatori del 118 giunti sul posto le hanno soccorse e stabilizzate. In seguito sono state trasportate al pronto soccorso più vicino, dove è stato confermato che non erano in pericolo di vita. Le loro condizioni, che sin da subito non sono apparse gravi, hanno richiesto solo alcuni accertamenti da parte dei medici. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Monopoli e la Polizia Locale di Polignano.





I mezzi su cui viaggiavano le due donne sono andati distrutti nell’impatto e quel tratto di carreggiata è stato interessato da traffico e rallentamenti, provocati dalle operazioni di rimozione dei veicoli. (Antonio Bottalico)

POLIGNANO (BA) - Risale a ieri pomeriggio l’incidente avvenuto su una strada provinciale all’altezza di Polignano. A causa dell’asfalto reso scivoloso dal maltempo, una vettura ha perso il controllo e si è schiantata contro un'altra auto. Per fortuna, non ci sono state vittime ma due donne sono rimaste ferite nello scontro.