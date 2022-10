Docente picchiato a scuola: arrestato 34enne

BARI - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, un 34enne con precedenti giudiziari e di polizia, ritenuto responsabile, in base agli elementi di acquisiti nel corso delle indagini preliminari, da confermare in sede processuale, nell'aggressione avvenuta lo scorso 23 settembre ai danni di un docente dell’Istituto tecnico “Ettore Maiorana” di Bari. Il gip, nei confronti del presunto autore, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha contestato i reati di lesioni personali aggravate, violazione di domicilio, violenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.La presunta aggressione è nata a seguito di una sanzione disciplinare che il professore avrebbe inflitto a uno studente dell'Istituto. Al termine della lezione, l'insegnante si era trasferito in un'altra classe, dove, nell'aula, era stato raggiunto da un uomo, parente della ragazza, che, dopo aver varcato prepotentemente l'ingresso della scuola, in compagnia di un complice , in via di riconoscimento, ha ordinato al docente di uscire, indipendentemente dalla presenza degli altri studenti.Raggiunto il corridoio, alla presenza dell'accompagnatore rimasto fermo, l'uomo, dopo aver pronunciato parole in dialetto barese, colpiva ripetutamente il maestro con schiaffi in faccia, arrendendosi solo quando sentiva qualcuno dei presenti chiedere l'intervento di lo Stato di Polizia. I due uomini sono andati via e l'insegnante è ricorso alle cure sanitarie: sono state riscontrate ferite personali al volto che potrebbero essere curate, salvo complicazioni, in sei giorni.Il presunto autore dell'aggressione, individuato grazie all'ausilio delle immagini delle telecamere presenti all'interno dell'istituto, è stato posto agli arresti domiciliari. E' importante precisare che le indagini sono nella fase istruttoria, in attesa di essere sottoposte a controllo giurisdizionale durante il processo, nel contraddittorio con la difesa.