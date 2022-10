Emozioni, ecologia e sharing al 'Green Blue Days'

E' un bellissimo progetto sulla sostenibilità sistemica uno speciale Talk forum strutturato in diverse giornate, in cui poter ascoltare e condividere esperienze, nuove soluzioni e studiare piani pratici per integrare la cultura del Green-Blue in ogni aspetto della vita.Uno spin-off che vuole mettere in contatto esperti del mondo accademico, imprenditori, associazioni, enti, istituzioni, autorità e giovani in formazione.Una nuova strada per promuovere, sviluppare e determinare, attraverso l’interazione sinergica, la ricerca, l’innovazione tecnologica, la produzione industriale ed il benessere sociale del territorio.La natura insegna sempre, la perfezione è mutevole e continua proprio come che il vento, anche se talvolta contrario, può trasformare le nuove idee in sorprendenti pirouettes.Aspettiamo con grande fermento il prossimo Green Blue Days 2023 a Taranto.