Fabio Gallo è il nuovo allenatore del Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Nel Girone C di Serie C Fabio Gallo 52 anni è il nuovo allenatore del Foggia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo in caso di salvezza o di qualificazione ai play off. Nella scorsa stagione ha allenato il Potenza in Serie C. Debutterà Sabato 8 Ottobre nella settima giornata di andata fuori casa con la Gelbison.

Il presidente Nicola Canonico lo ha scelto per sostituire l’esonerato Roberto Boscaglia. A Foggia potrebbe inoltre cambiare il direttore sportivo Emanuele Belviso che rischia l’esonero. Se sarà così potrebbe essere sostituito da Matteo Lauriola.