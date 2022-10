Fiera del Levante, Castellucci: sia simbolicamente un nuovo percorso per lavoro, famiglie e imprese





“Bari e la Puglia devono poter investire sul benessere dei cittadini pugliesi – aggiunge – e la Fiera può rappresentare simbolicamente un nuovo percorso che dia maggiore sicurezza e stabilità a lavoratrici e lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Auspichiamo anche - conclude Castellucci - che le risorse del Pnrr destinate alla Puglia vengano spese tutte e bene per creare occupazione aggiuntiva in particolare per donne e giovani".

BARI - “La Cisl Puglia si augura che l’85^ edizione della Fiera del Levante corrisponda ad un rilancio economico e sociale per l’intera regione dopo questi ultimi anni bui a causa delle varie crisi che si sono susseguite”. L’auspicio è del Segretario generale della Cisl Puglia, Antonio Castellucci, a margine della cerimonia inaugurale della campionaria barese appena conclusa.