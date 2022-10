Russia-Ucraina: Emiliano propone Bari per la conferenza di pace

Per un pomeriggio il Governatore della Puglia ha rivestito i panni di un premier capace di dissertare a tutto campo sui temi del momento. Fra questi, rivolgendosi all'Arcivescovo di Bari Monsignor Giuseppe Satriano con il titolo di Eccellenza, Michele Emiliano ha proposto la terra di San Nicola e quindi la città di Bari quale sede della conferenza di pace per la risoluzione del conflitto russo-ucraino. Per un pomeriggio il Governatore della Puglia ha rivestito i panni di un premier capace di dissertare a tutto campo sui temi del momento. Fra questi, rivolgendosi all'Arcivescovo di Bari Monsignor Giuseppe Satriano con il titolo di Eccellenza, Michele Emiliano ha proposto la terra di San Nicola e quindi la città di Bari quale sede della conferenza di pace per la risoluzione del conflitto russo-ucraino.

Nel rispettare Mario Draghi per lo sforzo nel governare in un periodo difficile per l'Italia e nel dichiararsi preoccupato sull'autonomia differenziata, così come prospettata nei loro discorsi di insediamento dai neo presidenti delle due camere, a colmare l'assenza del presidente del Consiglio dei Ministri quale "storico" ospite d'onore nella cerimonia inaugurale dell'85ma Campionaria del Levante ci ha pensato Michele Emiliano.