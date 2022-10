Fiera del Levante, le belle storie non finiscono mai: lo spettacolo della Barucchieri dedicato a Lorenzo De Santis

BARI - Sarà dedicato a Lorenzo De Santis, il noto imprenditore e costruttore barese già vicepresidente dell’Ente Fiera del Levante scomparso ieri, lo spettacolo di danza aerea Le belle storie non finiscono mai di Elisa Barucchieri in programma oggi, domenica 23, alle 20.15 a chiusura della 85esima edizione della Campionaria.Doveroso ricordare con un messaggio che è emozione ma anche augurio di miglioramento per il futuro, un instancabile lavoratore come De Santis che ha sempre messo a disposizione impegno, professionalità e dinamismo per migliorare la città di Bari.Così lo vogliono ricordare i presidenti della Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi e dell’Ente Fiera, Pasquale Casillovicini alla famiglia.“Nella mia vita sono molto, molto poche le persone con cui ho avuto un rapporto come quello che avevo con Lorenzo. Ho lavorato in Fiera fianco a fianco a lui per anni. Competenze, professionalità, fermezza e onestà lo contraddistinguevano come pochi. Da lui ho imparato tanto, a lui la Fiera del Levante deve molto più di quanto tutti possano immaginare”- così Ambrosinel ricordare l’amico scomparso.