L'Inter e la vittoria a Firenze, Inzaghi: ''Ci abbiamo creduto fino alla fine''

FIRENZE - Finisce 3-4 al Franchi. L'Inter ottiene tre punti importanti contro la Fiorentina, dopo una gara pirotecnica e piena di grandissime emozioni. Al termine del match mister Simone Inzaghi ha parlato della prestazione della sua squadra:

"La squadra ci ha creduto fino all'ultimo, è una vittoria importantissima al di là dei tre punti. È stata premiata la convinzione della squadra e abbiamo dato un grandissimo segnale contro un grande avversario e su un campo difficile. Avremmo potuto controllare meglio la partita, fino alla mezz'ora eravamo in gestione ma dopo aver preso il gol dell'1-2 ci siamo innervositi. Avremmo invece dovuto continuare a giocare come all'inizio, poi però abbiamo avuto una grandissima reazione e la squadra ci ha creduto sempre. Avevamo bisogno di questa vittoria. Dobbiamo sempre guardare avanti perché tra due giorni c’è una gara fondamentale".

"Lautaro? Non sono mai stato preoccupato, l'ho sempre detto, anche quando non segnava. Lautaro è dal 13 agosto che fa sempre quello che deve fare, poi se fa due gol come stasera tanto meglio. Correa? È un giocatore di qualità, stasera ha fatto secondo me molto bene nei primi 55 minuti, sempre posizionato bene con Lautaro. Ha bisogno di continuità, purtroppo ha avuto qualche problema fisico ma ora può solo crescere, sono convinto che ci aiuterà tanto da qua alla fine".

"La società è sempre molto presente, il Presidente è stato con noi da ieri, ci sono tutti sempre molto vicini, tutto il management vuole il bene dell'Inter. Handanovic? È il nostro capitano, adesso ha un problema al dito ma è sempre vicino alla squadra, tutti hanno dato un grande segnale oggi. Ci confrontiamo tutti quotidianamente, la squadra ha un'anima ed è fatta da giocatori importanti, che hanno vinto e vogliono continuare a vincere".

"I nostri obiettivi sono chiari, vogliamo arrivare agli ottavi di Champions, in campionato vogliamo giocarcela anche grazie al rientro di giocatori importanti, poi avremo la Supercoppa e la Coppa Italia. Adesso sto pensando a mercoledì. Ci servono i 10 punti per passare il turno. In campionato manca ancora tanto, ma dobbiamo cercare di accorciare davanti".