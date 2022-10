Fiera del Levante: nel quartiere fieristico per la prima volta arriva Radio Esercito

BARI - Anche all’85esima edizione della Campionaria Generale Internazionale, come ogni anno, non può mancare la presenza delle Forze Armate e dell’Ordine sinonimo di garanzia di sicurezza e difesa per l’intera comunità.Dislocati lungo il percorso del quartiere fieristico saranno presenti gli stand dell’Esercito, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenzia ADM (Accise, Dogane e Monopòli) e Polizia Locale di Bari con i loro equipaggiamenti, materiali e mezzi ad alta tecnologia e sempre più all’avanguardia.Sarà così possibile conoscere gli impegni nazionali e internazionali, le forme di cooperazione ma anche le opportunità di formazione e carriera per i giovani. I visitatori infatti potranno interagire con il personale specializzato che fornirà informazioni preziose sui servizi di ordine pubblico e risposte a varie curiosità.Tra modernità e tradizione tornano in Fiera i protagonisti dell’Italia in divisa, risorse fondamentali per il Paese, grazie al ruolo di sovrintendere all’ordine e alla sicurezza pubblica e controllare i territori.Per la prima volta nella Fiera del Levante è presente Radio esercito, la web radio dell’EI ascoltabile dal sito https://www.esercito.difesa.it/radio-esercito, che trasmette musica, programmi di settore e radiogiornali. Durante il periodo della Campionaria manderà in diffusione la propria programmazione in Viale Adriatico, dov’è allestita la postazione con gli 8 dj e speaker militari che si alterneranno nei nove giorni della Campionaria.“Questa radio – spiega la Caporal Maggiore Scelta Giulia Trincia – è nata tre anni fa dalla volontà della Forza Armata di creare un collegamento con le persone. Piano piano ci stiamo facendo conoscere e siamo ben contenti di essere presenti in questo importante contesto”.Da Bari ci saranno 4 collegamenti giornalieri in diretta, possibili grazie ad un team di satellitari che permette il collegamento internet, partiranno da domani lunedì 17 ottobre e si alterneranno secondo gli orari della fiera, dalle 10 alle 21. Questa sarà una delle prime esterne di Radio Esercito dopo alcuni importanti manifestazioni tra le quali il Festival di Sanremo, la Fieracavalli di Verona e La partita del Cuore a Torino.“Oltre che da Pesaro, dove abbiamo i nostri studi, facciamo interventi dai luoghi in cui ci troviamo. In questa occasione dalla Fiera del Levante interagiremo con i visitatori della Campionaria, evidenziando la città di Bari e il calore delle persone di cui siamo rimasti piacevolmente colpiti”.