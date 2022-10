Fine vita. Mennea: "Lacatena giochi pure con Emiliano ma non sottovaluti l’intelligenza degli altri"

BARI - "Vorrei ricordare al giurista collega Lacatena, che la proposta di legge pugliese sul fine vita è in esecuzione di una sentenza della Corte costituzionale e diverse circolari del ministero della salute. Spetta dunque alle regioni assicurare la prestazione, così come accade per tutte le prestazioni sanitarie" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Ruggiero Mennea. - "Vorrei ricordare al giurista collega Lacatena, che la proposta di legge pugliese sul fine vita è in esecuzione di una sentenza della Corte costituzionale e diverse circolari del ministero della salute. Spetta dunque alle regioni assicurare la prestazione, così come accade per tutte le prestazioni sanitarie" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Ruggiero Mennea.





"Circa l’idea di procedere con una proposta di legge al Parlamento, faccio presente al collega Lacatena che il Parlamento non sta di certo aspettando la nostra proposta per destarsi. Sono anni che non riescono a fare una legge e non penso che accoglieranno la proposta di Lacatena solo perché ci-manda-Emiliano. Piuttosto, lui è da poco con noi e non so per quanto, ma non ci faccia lezioni di buonismo o di metodo, perché qui i buoni stanno solo tra chi si occupa dei dolori delle persone. Per cui si può certamente continuare al gioco della politica per aiutare le tattiche del presidente Emiliano, ma non si sottovaluti l’intelligenza degli altri" ha dichiarato ancora Ruggiero Mennea.