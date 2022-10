Foggia, agguato a 32enne in viale Europa

FOGGIA - Viene raggiunto da colpi di arma da fuoco che gli hanno colpito la spalla mentre stava uscendo dal portone della sua abitazione in viale Europa a Foggia, dove si trovava ai domiciliari. Il 32enne è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. In queste ore i carabinieri stanno tentando di ricostruire quanto accaduto. L'uomo era appena stato condannato in primo grado a 5 anni di reclusione per una estorsione compiuta ai danni di un commerciante.