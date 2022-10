Weekend dell’artigianato pugliese: sabato 22 e domenica 23 ottobre appuntamento a Mesagne

MESAGNE (BR) - Due giorni dedicati all’artigianato pugliese, sabato 22 e domenica 23 ottobre Mesagne si prepara a un week end con un ricco programma di proposte e iniziative che avranno come protagoniste le eccellenze regionali. I 25 espositori, allestiti in altrettanti caratteristiche strutture aperte al pubblico a partire dalle ore 18, ospiteranno le pregevoli trasformazioni di materiali proposti nella loro originalità come oggetti e prodotti unici. Spazio, dunque, agli stand di ceramiche artistiche, cucito creativo e uncinetto, presepistica, candele, lampade e luminarie d’arredo, articoli in legno e in sughero, bigiotteria di qualità. E ai sapori inconfondibili di una terra generosa che si racconta anche attraverso il gusto dei suoi vini, dei suoi dolci, dalla cupeta salentina alle mandorle ricce. - Due giorni dedicati all’artigianato pugliese, sabato 22 e domenica 23 ottobre Mesagne si prepara a un week end con un ricco programma di proposte e iniziative che avranno come protagoniste le eccellenze regionali. I 25 espositori, allestiti in altrettanti caratteristiche strutture aperte al pubblico a partire dalle ore 18, ospiteranno le pregevoli trasformazioni di materiali proposti nella loro originalità come oggetti e prodotti unici. Spazio, dunque, agli stand di ceramiche artistiche, cucito creativo e uncinetto, presepistica, candele, lampade e luminarie d’arredo, articoli in legno e in sughero, bigiotteria di qualità. E ai sapori inconfondibili di una terra generosa che si racconta anche attraverso il gusto dei suoi vini, dei suoi dolci, dalla cupeta salentina alle mandorle ricce.





L’handmade sarà in primo piano e dello spettacolo non si farà certo a meno: sabato sera si esibirà il gruppo di pizzica "Beddu ci balla" – sarà difficile rimanere fermi!-, mentre domenica sarà più facile per tutti sognare a occhi a aperti ammirando la parata dei trampolieri luminosi. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 20. Tutte le iniziative sono organizzate dall’Amministrazione Comunale di Mesagne, l’accesso è libero e gratuito.