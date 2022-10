Giorgia Meloni si candida a premier meridionalista

(CC-BY-NC-SA 3.0 IT)

NICOLA ZUCCARO - "Il Sud non più visto come un problema, ma come un'occasione di sviluppo per tutta la Nazione. Lavoreremo per colmare un divario infrastrutturale inaccettabile, per eleminare le disparità con il Nord a partire dall'occupazione, dalla sicurezza sociale e migliorare la qualità della vita. Dobbiamo riuscire a porre fine a quella trama nella quale il Sud esporta manodopera, intelligenze e capitali che sono invece fondamentali per quelle regioni dalle quali vanno via".

Nell'ammettere che non sarà un obiettivo facile da raggiungere e che il lavoro su questo fronte sarà totale, nelle dichiarazioni programmatiche esposte alla Camera dei Deputati per la prima richiesta di fiducia al Parlamento presentata nella mattinata di martedì 25 ottobre 2022, Giorgia Meloni ha concentrato l'attenzione anche sul Mezzogiorno d'Italia.

Per il successore di Mario Draghi la questione meridionale deve tornare al centro dell'Agenda Italia. Da prima donna a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni sarà anche il primo Presidente del Consiglio dei Ministri a concretizzare la sensibilità meridionalista dell'esecutivo che presiede e rimasta come una delle buone intenzioni espresse dai suoi predecessori?