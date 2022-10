Bari, presentato alla Libreria Roma il libro di Massimiliano Ancona sui terribili ricordi del 1991

Con un interessante dialogo è stato presentato alla Libreria Roma di Bari il libro di Massimiliano Ancona “Le bella e il campione. Le fiamme e il sepolcro imbiancato. Quel terribile 1991” (WIP Edizioni) con la prefazione del giornalista Pino RiccoL’autore, che non è nuovo a trattare questi temi, giornalista e redattore della “Gazzetta dello Sport”, ha collaborato per altre testate come il “Corriere della Sera”, “City”, “Io donna”, ed altre.Ha dialogato brillantemente con l’autore la giornalista Alessandra Lamanna che lo ha invitato a descrivere alcuni avvenimenti del 1991, tra i quali l’incendio del Teatro Petruzzelli che, ancora oggi, a distanza di 30 anni dal rogo, la vicenda non è completamente chiusa. Ancona, nel suo racconto, ha ricordato tantissimi avvenimenti: da quelli sportivi, alla guerra del Golfo Persico, a Saddam, a tangentopoli, al tramonto del PCI, a Maradona, alla Coppa dei Campioni, alla guerra dei Balcani, all’arrivo a Bari della “Vlora” con circa ventimila albanesi provenienti dall’Albania, alla tragedia della Moby Prince ecc. Insomma un “anno terribile”, come sostiene Ancona.Un volume da non perdere!