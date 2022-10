foto generica

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il cerchio si stringe attorno al branco di ragazzi che la sera del 22 ottobre ha aggredito a calci e pugni un 17enne di Sava in piazza Dante a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il giovane non è in pericolo di vita, ma resta ricoverato al 'Perrino' di Brindisi con prognosi riservata. Le condizioni restano gravi, non ha ferite, ma un'emorragia interna.Continuano intanto le indagini, grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona è stato individuato un aggressore: è maggiorenne e ha un vistoso tatuaggio sul collo. Tra i suoi tre o quattro complici, però, ci sarebbero anche minorenni, motivo per cui il fascicolo è nelle mani sia della Procura di Brindisi che della Procura dei minori di Lecce. Al momento la pista passionale-sentimentale sembra essere esclusa.