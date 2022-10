Putignano, torna 'Borgo Stregato'

PUTIGNANO (BA) - Borgo Stregato, giunto all’ottava edizione, torna dopo una pausa forzata e lo fa con un doppio appuntamento.Domenica 30 e lunedì 31 ottobre il centro della città del Carnevale tornerà ad essere popolato di streghe, vampiri, zombie e fantasmi, in un labirinto di atmosfere tenebrose.L’itinerario, arricchito da installazioni in cartapesta, partirà dai vicoli del centro storico, e si estenderà su piazza Moro per ospitare al meglio quanti si vorranno approcciare a questa manifestazione. Non mancheranno aree gastronomiche con cibi spaventosi e buoni da morire.In entrambe le serate sarà dato spazio anche alla creatività con laboratori di manipolazione, face painting e travestimento per bambini e ragazzi con angoli dedicati all'interno del borgo antico (prenotazioni in loco). La domenica mattina, invece, turisti e visitatori potranno approfittare di una visita guidata per andare alla scoperta di una vicenda poco conosciuta della storia putignanese, quella della nobildonna Francesca Antoniano e dell’ormai estinta Confraternita della Morte e Orazione (info e prenotazioni visita guidata: 3403561149).Un evento unico ed esclusivo in Puglia e alla portata di tutti, da vivere con la complicità dell’atmosfera conviviale e curiosa messa in scena da artisti, musicisti e figuranti, pronti ad accogliere il pubblico in una veste piacevolmente insolita all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico.Se non avete ancora deciso come trascorrere questo Halloween, noi un consiglio ve lo diamo: Non venite a Putignano! Potreste essere travolti dal fascino del mistero e non riuscire più a tornare indietro.L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Trullando” con il patrocinio del Comune di Putignano, della fondazione Carnevale di Putignano e del DUC Putignano, in collaborazione con Anpit Bari, Lavori dal Basso APS, È Peccato, MALA Studenti e con il sostegno di Amaro Mediterraneo (main partner), Vineria Intini, Faniuolo Illuminazione, Denovellis servizi funebri, Roger & Melicos - Energy specialist e Petrantiche Accoglienza & Charme.Link evento facebook: https://fb.me/e/2YDc5Qjdz