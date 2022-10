Governo Meloni: oggi passaggio della campanella e primo Cdm

via Facebook

ROMA - Stamani alle 10.30 a Palazzo Chigi si terrà la cerimonia che sancisce il passaggio di consegne tra l’esecutivo uscente di Mario Draghi e quello che entra in carica guidato da Giorgia Meloni. A seguire, alle 12, si tiene il Consiglio dei ministri inaugurale. La fiducia in Parlamento è attesa per i primi giorni della prossima settimana.Da decenni il rito è entrato nel protocollo di Palazzo Chigi. Segna il passaggio di potere tra il presidente del Consiglio uscente e il nuovo. Ecco alcune delle cerimonie più recenti, da quella tra Berlusconi e Gentiloni a quella tra Draghi e Conte.