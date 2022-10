Halloween: caccia del fantasma al Museo Faggiano

LECCE - Singolare iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale Andrea Guido per il pomeriggio di Halloween, il prossimo lunedì 31 ottobre. L’esponente leccese di Fratelli d’Italia ha pensato di sfruttare la ricorrenza e richiamare una vecchia leggenda urbana secondo cui il Museo Casa Faggiano risulterebbe abitato dall’antico fantasma di un monaco templare.Avvenne già nel 2015, quando Guido, da assessore all’Ambiente della Giunta Perrone, condusse centinaia di giovanissimi leccesi alla scoperta dello spettro che si aggirerebbe in alcune sale del museo privato di via Ascanio Grandi, a pochi metri da Porta San Biagio. Quest’anno, dopo le notizie di altri episodi ed avvistamenti da parte di turisti e visitatori, il consigliere Guido ha deciso di portare nuovamente grandi e piccini sulle orme del fantasma più famoso di Lecce.Di recente, infatti, sono stati documentati oltre 50 avvistamenti di strani movimenti e misteriose presenze. Tutti i testimoni hanno chiaramente intravisto un uomo in abiti talari attraversare le stanze al primo piano dell’edificio.Nell’antico palazzo che ospita il museo privato della famiglia Faggiano sono state rinvenute tombe, sale sotterranee, cisterne, simboli esoterici, e tanti altri indizi che lo collegano all'antico ordine dei Cavalieri Templari. Fra i numerosi ambienti del sottosuolo, passaggi segreti riportati alla luce o ancora occlusi, c’è un profondo pozzo che collegava la casa al fiume Idume ed un altro, ancora più profondo, che scende fino alla falda acquifera e che era usato per essiccare i cadaveri.Sono tantissimi i visitatori che nei pomeriggi d’estate giurano d’aver visto il fantasma di un frate aggirarsi per le stanze del museo. Ne è al corrente l’Associazione Italiana Ricercatori del Mistero e se ne sono accorti anche i famosi Ghost watchers ed il team di Paranormal Studio i quali sono riusciti a documentare la presenza della misteriosa entità con le loro macchine strabilianti.La figura evanescente compare maggiormente al piano superiore, nell'atto di attraversare un muro tra due stanze differenti, lì dove un tempo esisteva un’antica porta. Un uomo di media statura, con i lineamenti non troppo distinguibili, indossa un saio, o comunque una lunga tunica scura munita di un cappuccio che nasconde nell’ombra il viso trapassato.Ma l’organizzazione di Guido non si riduce ad una semplice visita guidata gratuita presso la struttura, tante le attività collaterali previste per intrattenere e divertire grandi e piccini:“Ci sarà il mio amico Pietro Ferrara del Canale web Spiriti della Natura che ci farà vedere immagini e foto delle entità eteriche astrali che popolano la nostra terra dall’alba dei tempi. Esse provengono da altre dimensioni e sono energia pura fatta di luce, percepite secondo le forme della nostra umana percezione. Sono gli spiriti della Natura, i folletti di cui raccontano i nostri nonni, gnomi e fate del bosco. Ci saranno due esperte truccatrici che regaleranno a tutti i nostri piccoli visitatori e piccole visitatrici un look di Halloween impeccabile con prodotti realizzati con formule a base d’acqua e pigmenti di origine naturale che permetteranno a tutti di esprimere la propria creatività in sicurezza”.L’appuntamento è a Porta San Biagio, all’imbrunire. Da lì ci muoveremo insieme per raggiungere il Museo Faggiano, situato a poche decine di metri. Sarà lì, nel silenzio delle antiche stanze, che potrà succedere anche a voi di percepire l’oscura presenza.Ricordo a tutti che le visite nel museo infestato – gratuite - sono previste alle 17:00, 17:30, 18:00 e 18:30.I piccini dovranno essere accompagnati dai loro genitori, l’utilizzo della mascherina non è obbligatorio ma consigliato in caso di assembramento”.Per ulteriori informazioni e per prendere parte alle visite guidate si può contattare il consigliere Andrea Guido al cellulare 347 5332060. La presente vale come invito a partecipare rivolto agli organi di stampa.