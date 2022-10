Bari, torna 'Music Week'

BARI - Torna a Bari Music Week con una speciale anteprima che si terrà il 31 ottobre negli spazi del Teatro Kismet a Bari. Musica internazionale, con live e dj-set che spazieranno dall’elettronica alla black, dall’indie all’afro-jazz, per un evento che intreccia realtà di diversa estrazione creativa per proporre al pubblico un’esperienza di ascolto assolutamente immersiva.Questo progetto è Nato nel 2018 con il payoff “What a future”, Bari Music Week conferma la propria identità sperimentale e prosegue nel suo percorso rivoluzionario al fine di creare nuove sinergie e nuovi dialoghi sul futuro della musica. La scelta del Teatro Kismet di Bari è la conferma della novità, il luogo infatti si presta a valorizzare un’idea di area artistica, laboratorio di idee, luogo d’incontro, cultura e dialoghi."Il Bari Music Week vuole riaccendere la macchina musicale, dopo due anni di fermo causa Covid e dopo solo 2 edizioni, anche se non è semplice", spiega Ivan Bonatesta, direttore creativo della Bari Music Week. "Ci stiamo mettendo tutta l’energia possibile, perché crediamo che Bari possa avere una posizione di rilievo tra le città italiane per gli eventi che si occupano di musica contemporanea. Ripartiamo da questa preview del 31 ottobre al Teatro Kismet, in attesa di annunciare le date della settimana dedicata alla musica che sarà realizzata entro fine 2022 e i grandi eventi di Bari Music Week, che si terranno entro la primavera del 2023».La Preview è realizzata nella notte di Halloween in collaborazione con Bug, Soul Club, Discipline. Il nuovo spazio polivalente della SALA TEATRO ospiterà musicheelettroniche, riportando gli spettatori alle atmosfere urban delle grandi città internazionali.Dalle ore 23.30 si esibiranno Gae (from DISCIPLINE rec.), Alessandro Adriani (from Mannequin records, Berlin), Speaking Minds (from Circoloco, Correspondant rec) e Moderate Kingdom (from Badawï).La Sala Foyer invece è lo spazio dell’incontro, dove normalmente si ascoltano mini live a ritmo di sonorità afro, funk, disco e house. Dalle ore 22.00 si alterneranno Gabriele Poso, Vito Santamato & Clud Danko (di Bug) e Andrea Fiorito (di Soul Club).Durante l' evento ci sarà anche l’esposizione di Talomedz Records destinata all’ascolto di dischi in vinile con focus on per la musica elettronica.Vi aspettiamo al Bari Music Week il 31 per questa Preview e dopo a dicembre con la settimana Musiculturale, fatta di live e dj-set realizzati da grandi Artisti .