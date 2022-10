Halloween a Putignano: Borgo stregato, letture per bambini in biblioteca, visita animata del museo civico

PUTIGNANO (BA) - Putignano è pronta per festeggiare Halloween. Il 30 e 31 ottobre atmosfere tenebrose, mistero, creatività e divertimento popoleranno la città. Dal Museo Civico “Romanazzi Carducci” alla Biblioteca Comunale e per le vie cittadine, non mancheranno appuntamenti per grandi e bambini.Al Museo Civico di Putignano (piazza Plebiscito) spazio a “Guglielmo e i bambini coraggiosi”, visita animata del Palazzoconsigliata a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Un mistero da risolvere, tra strane creature che si aggirano nel Museo. Un’occasione per “giocare con la paura”, invitando i più piccoli ad affrontarla e superarla. In programma tour dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Ticket 6,00€, gratuito fino a 6 anni. Prenotazione alla mail musap@comune.putignano.ba.it Sempre il 30 e 31 ottobre torna, con un doppio appuntamento, Borgo Stregato. Sapori, mostri e suggestioni nelle notti di Halloween. Il centro della città sarà popolato di streghe, vampiri, zombie e fantasmi, in un labirinto di atmosfere tenebrose.L’itinerario, arricchito da installazioni in cartapesta, partirà dai vicoli del centro storico, e si estenderà su piazza Moro. Spazio alla creatività dei più piccoli, con angoli dedicati all'interno del borgo antico e un'offerta di contenuti ludici e didattici. E ancora, artisti, musicisti e figuranti. Domenica mattina visita guidata alla scoperta di una vicenda poco conosciuta della storia putignanese, quella della nobildonna Francesca Antoniano e dell’ormai estinta Confraternita della Morte e Orazione (info e prenotazioni visita guidata: 3403561149).Lunedì 31 ottobre si inaugura alla Biblioteca Comunale di Putignano la rassegna “Ad alta voce – Letture per i più piccoli”. Alle 10:30, nella sala Bi.A. Biblioteca Amica (corso Vittorio Emanuele), letture ad alta voce e tanti giochi per i più piccoli a tema Halloween. L’evento è aperto a tutti i bambini in compagnia di un adulto. Partecipazione gratuita previa prenotazione alla mail socialbiblio@comune.putignano.ba.it