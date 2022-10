Zucche illuminate e maschere spaventose per il famoso rito ''Dolcetto o Scherzetto?

ROMA - Zucche illuminate, maschere spaventose, streghe e pipistrelli per il famoso rito del “dolcetto o scherzetto?” Così, per la festa dalle tinte horror più famosa dell’anno, su RaiPlay arriva “Halloween, una notte da paura”, un’offerta da brivido disponibile dal 31 ottobre. Tutti i bambini, insieme a piccoli amici mostruosi, sono invitati allo “Speciale Halloween, dolcetto o scherzetto”, un horror party capace di coinvolgere e divertire il giovane pubblico.

Sempre per i più piccini tanti altri titoli a tema, tra cui: “Bing Halloween”, “Bat Pat - Speciale Halloween”, “Le avventure di Paddington - Paddington e Halloween”, “Pj Masks - Gli imbroglioni di Halloween”, “OPS Orrendi per sempre - Nano da poesia”, “Paf il cane - Dolcetto o scherzetto?” Ma non solo. Per i bambini più curiosi e che non temono spiriti e fantasmi, arriva infatti “Halloweird”, serie comedy che riscatta gli ultimi della classe e li rende eroi dei nostri giorni. Elisa, Luca, Samuele e Federico sono quattro ragazzini di terza media emarginati dai loro coetanei e bollati come “strani” e “perdenti” da compagni e insegnanti. Durante una festa di Halloween, però, grazie a un antico libro magico, acquisiscono tutti dei superpoteri, diventando così dei supereroi.

Fa parte dell’offerta per i più piccoli anche “OPS, orrendi per sempre”: un bambino di 7 anni, con l’intelligenza di un premio Nobel e una disabilità alle gambe, è alla ricerca di amici. Sarà Lalla, una vecchia lavatrice trasformata in un marchingegno “trova amici”, a presentargli i suoi nuovi e inseparabili compagni: Kripta, Macabro e Scossa.