Calcio: il Lecce Primavera perde 1-0 in casa col Cagliari

Nella settima giornata di andata del Campionato Primavera il Lecce perde 1-0 a San Pietro in Lama con il Cagliari. Nel primo tempo al 5’ Alessandro Vinciguerra dei sardi va vicino al gol. Al 9’ il rumeno Rares Burnete dei salentini sfiora la rete. Al 15’ il Cagliari Primavera passa in vantaggio con il greco Christos Kourfalidis con una conclusione di destro. Al 16’ l’altro rumeno Catalin Vulturar del Lecce per poco non riesce a pareggiare.

Nel secondo tempo al 2’ il finlandese Henri Salomaa dei salentini non concretizza una buona occasione. All’11’ l’albanese Dario Daka dei salentini di testa non inquadra la porta. Sconfitta immeritata per il Lecce Primavera. E’ quinto in classifica con 13 punti insieme al Torino e al Sassuolo. Nell’ottava giornata di andata i salentini giocheranno Sabato 15 Ottobre alle 11 a Empoli. I toscani vincono 1-0 in trasferta col Milan e hanno 11 punti.