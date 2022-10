Nel primo turno del torneo ATP 250 di Firenze di tennis Francesco Maestrelli eliminato 4-6 6-2 6-1 dall’americano Jeffrey John Wolf. Flavio Cobolli perde 4-6 7-5 6-4 con il francese Corentin Moutet.

Giulio Zeppieri sconfitto 6-3 6-2 dal turco Altug Celikbilek. Lo spagnolo Roberto Carballes Baena supera 6-2 6-1 il colombiano Daniel Elahi Galan. Il russo Aslan Karatsev prevale con l’olandese Tallon Griekspoor per il ritiro nel secondo set per l’infortunio muscolare dell’olandese sul 2-1 per il russo dopo che Karatsev si aggiudica 6-3 il primo set.