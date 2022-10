Incidente tra due auto a Sammichele: 4 feriti di cui 2 minori

SAMMICHELE DI BARI (BA) - Brutto incidente ieri sera sulla SS100 nei pressi di Sammichele tra due auto. Il bilancio è di 4 feriti, di cui due minori ricoverati al Giovanni XXIII di Bari. Gli altri due sono stati ricoverati grazie all'intervento del 118 di Casamassima e Sammichele di Bari al 'Miulli' di Acquaviva delle Fonti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sammichele per i rilievi e i Carabinieri della Radio Mobile di Gioia del Colle per deviare il traffico su arterie alternative e complanari. L'Anas è intervenuta anche per il ripristino della sicurezza stradale.