Inter-Salernitana, Inzaghi: ''Bella vittoria, abbiamo avuto la gara sempre in pugno''









MILANO - Finisce 2-0 a San Siro. L'Inter ottiene tre punti importanti contro la Salernitana, dopo una gara giocata con consapevolezza e concentrazione. Al termine del match contro la Salernitana, mister Simone Inzaghi ha parlato della prestazione della sua squadra:

"I ragazzi sono stati molto concentrati e hanno fatto una bella partita, concedendo poco e avendola sempre in pugno. Avevo chiesto una gara con l'atteggiamento giusto perché venivamo da gare importanti, dove avevamo speso tanto a livello fisico e mentale".

"È normale che le prestazioni contro le squadre importanti ti diano tantissima autostima, però devo essere sincero che queste sfide dopo essere rientrati alle 4 di notte da Barcellona sono difficili da preparare, ma la squadra ha dimostrato di reagire bene".

"I confronti ci sono sempre durante le stagioni. Sono importanti, purchè siano costruttivi. Ora veniamo da un filotto positivo e conta tanto il campo. Ho visto i ragazzi aiutarsi a vicenda e questo mi fa ben sperare per il futuro".

"Oggi Handanovic non era disponibile perchè ha avuto un problema. Sarà un'alternanza ed è un dubbio che mi voglio portare. Onana in due mesi ha dimostrato di essere un portiere da Inter. Voglio avere sempre la fortuna di poter scegliere".

"Per Lukaku vediamo giorno per giorno. L'importante è averlo visto prepararsi al meglio per tornare e speriamo che sia il più presto possibile".

Grazie a Inter.it