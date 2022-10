Irccs 'de Bellis', domenica prossima torna la “Camminata per la salute”

CASTELLANA GROTTE (BA) - Camminare fa bene alla salute. L’attività fisica costante, abbinata ad una sana e corretta alimentazione, rappresenta un corretto stile di vita che serve a prevenire tante malattie, specie quelle cardiovascolari.Proprio per sensibilizzare la popolazione sulla salute e gli stili di vita l’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “S. de Bellis” di Castellana Grotte ha organizzato per domenica prossima 9 ottobre “Camminiamo per la salute”, manifestazione giunta alla quarta edizione e che torna dopo due anni di stop dovuto alla pandemia.L’iniziativa è in linea con la medicina partecipativa, nuova linea di ricerca dell’Irccs pugliese. E’ una vera e propria camminata non competitiva che si snoda lungo un percorso di otto chilometri, accessibile a tutti, tra paesaggi extraurbani suggestivi e caratteristici del territorio di Castellana Grotte, come la via degli ulivi. La partenza è prevista alle ore 9 dal centro congressi dell’istituto mentre l’arrivo arrivo è fissato nel parcheggio dell’ospedale.A simboleggiare la rinascita anche una veste ancora più festosa e allegra, grazie alla partecipazione di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli dell’Anonima GR, della Conturband e alla Zumba di Angela Verrelli.La quota di partecipazione è di 7 euro che comprende una maglietta. E’ possibile acquistare il ticket di partecipazione all’interno del “de Bellis” e presso i seguenti punti vendita a Castellana: PetPiù, Via Giuseppe Inzucchi 5/A; Angel Cell, via Giambattista Picella 6; Chimas, Via N. Pinto 6; &Shop, Largo Portagrande, 63; e a Putignano presso Valerio Sport in viale Giuseppe Verdi, 5/F. Per informazioni: 080-4994159.