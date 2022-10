Bari, i militari della Pinerolo e gli studenti pugliesi celebrano l’apertura dell’anno scolastico con la cerimonia dell’Alzabandiera

BARI - Con la solenne cerimonia dell'alzabandiera, accompagnata dalle note dell' "Inno di Mameli”, i militari della Brigata “Pinerolo” e gli studenti pugliesi hanno ufficialmente dato inizio all’anno scolastico 2022 - 2023.L’evento, coordinato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (USR Puglia), si è svolto simultaneamente in 8 città, alcune delle quali ospitano i reggimenti che costituiscono la grande unità dell'Esercito Italiano.Ad accompagnare il ritorno dei ragazzi tra i banchi di scuola, oltre ai militari, erano presenti i familiari, i dirigenti scolastici e il corpo docenti. Al termine dell’Alzabandiera alcuni alunni hanno avuto modo di leggere un elaborato sul nostro Tricolore.L’evento si è svolto presso le città di Bari in Piazza San Nicola, Foggia in Piazza Italia, Lecce presso i Giardini Pubblici Giuseppe Garibaldi, Barletta nell’Anfiteatro del Castello di Barletta; Trani presso la Villa Comunale, Altamura in Piazza Duomo, Manfredonia presso la Villa comunale, Bitonto in Piazza XXVI maggio 1734: Brigata Meccanizzata "Pinerolo"