La discografia completa di Gazzelle in Audio Spaziale su Apple Music

MILANO - L’intera discografia del cantautore romano Gazzelle - a partire dal suo primo album “Superbattito”, passando per successi come “Quella che” e “Scintille”, che hanno fatto appassionare i fan dell’alternative/indie, fino agli ultimi singoli come “Tuttecose” (feat. Mara Sattei) e “Fottuta Canzone” - sono disponibili ora in streaming in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music.

Federico Nardelli, producer di Gazzelle, ha dichiarato: "Per me è stato un grande piacere tornare in studio per riscoprire le primissime registrazioni di Gazzelle, è stato come tornare indietro nel tempo e allo stesso tempo ritrovarmi in un attimo nel futuro grazie alla possibilità di ascoltare ora tutto il suo catalogo in Audio Spaziale su Apple Music"